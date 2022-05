"Bola de Ouro? João Félix tem potencial para isso, é um jogador extraordinário"

João Félix abriu a vitória do Atlético

Técnico português, que lançou o jogador do Atlético de Madrid na equipa principal do Benfica, acredita no talento do antigo pupilo

Figura do Atlético de Madrid, João Félix é um dos jogadores jovens do futebol internacional que já venceu o prémio de Golden Boy. O talento é reconhecido e Rui Vitória acredita que o antigo jogador do Benfica pode mesmo chegar à Bola de Ouro.

"Não gosto de fazer esse tipo de previsão, mas o João tem potencial para isso. É um jogador extraordinário, diferente, invulgar, mas precisa de ser mais regular ao nível de entrar mais no jogo, golos e assistências. Os próximos um ou dois anos serão decisivos na sua carreira", afirmou, em entrevista à Marca.

Rui Vitória explicou ainda porque é que João Félix estará sempre mais próximo do sucesso caso jogue numa equipa de ataque continuado e não numa equipa de transições e de bloco mais baixo.

"Tem vindo a ganhar coisas de que precisava, principalmente ao nível do posicionamento defensivo, melhorou muito. Acho que ele precisa de jogar numa equipa mais dominante para jogar mais perto da área adversária. Isso faria dele um melhor jogador. Num bloco mais baixo também pode fazer a diferença, mas custa mais", explicou.