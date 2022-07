Rui Vitória apresentado no Egito: "Ninguém pense que isto é como estalar os dedos"

Técnico português quer a seleção africana a jogar ao ataque de forma dominadora. Vai ver a final da taça entre as equipas de Jesualdo Ferreira (Zamalek) e Ricardo Soares (Al Ahly), esta quinta-feira

Rui Vitória foi apresentado em conferência de Imprensa como o novo selecionador do Egito, um cargo que até há pouco tempo pertenceu a Carlos Queiroz. Tem como meta imediata qualificar o Egito para a CAN de 2023 e esta quinta-feira vai presenciar a final da taça daquele país entre o Zamalek de Jesualdo Ferreira e o Al Ahly de Ricardo Soares.

"Enquanto treinador nunca vou estar a dizer que queria uma equipa melhor, as armas que temos são com as que vou trabalhar. Mãos à obra vamos, enfrentar a situação, seja ela melhor ou pior. Há qualidade em todo o lado, uma coisa que é importante: comigo vai haver ligação com os treinadores [dos clubes]. Os países só evoluem com esta ideia de projeto. Tenho uma identidade, mas ninguém pense que isto é como estalar os dedos, há um trabalho que tem de ser feito em conjunto. Queremos ser uma equipa que chega e se impõe no campo, umas vezes conseguimos outras o adversário terá mais qualidade, mas o nosso modelo é uma equipa que se vai querer impor dentro do campo com qualidade de jogo", disse o técnico, numa longa conferência de Imprensa que pode visualizar a seguir (intervenção de Rui Vitória a partir dos 13 minutos).