Rui Vitória alcança primeira vitória no comando técnico do Spartak Moscovo

Clube russo triunfou sobre o sexto classificado do campeonato croata, o Sibenik.

Depois de uma derrota e de um empate nos dois primeiros jogos [2-1 frente ao Neftçi Baku, campeão do Azerbaijão, e 2-2 com com os eslovenos do NK Bravo] no comando técnico do Spartak Moscovo, Rui Vitória alcançou esta segunda-feira a primeira vitória, sobre os croatas do Sibenik, por 4-2.

Estes três jogos decorreram em Villach, na Áustria, onde a formação comandada pelo treinador português estagiou até esta segunda-feira.

Hendrix, Moses, Glushenkov e Mikhail Ignatov marcaram os golos do Spartak, que esteve a vencer por 2-0, deixando-se depois empatar, para voltar a colocar-se na frente do marcador e depois fechar as contas.

A comitiva russa regressou esta segunda-feira a Moscovo, onde vai continuar a pré-época.

Próximos jogos de preparação:

Torneio de Moscovo

11/ 7 - FK Sochi (quinto lugar na Rússia)

14/7 - Rubin Kazan (quarto lugar na Rússia )

18/7 - Khimki (oitavo lugar na Rússia )