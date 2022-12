Rui Vitória, a falta de formação no Egito e a comparação entre Messi e Salah

Declarações de Rui Vitória, selecionador do Egito, à "Ontime Sports".

Estado atual do futebol no Egito: "Os treinadores devem ter acesso e direito à formação, pois não existe um bom jogador sem um bom treinador. Há seis anos que não abrem cursos de treinadores e formações no Egipto."

Salah: "Mohamed Salah está para a seleção egípcia, como Messi para a Argentina. É um dos melhores do mundo."

Poucos jovens nos jogos da Liga Egípcia: "Temos de mudar estes números e colocar jogadores da faixa etária dos 19 aos 23 anos a participar nas principais ligas."

Potencial: "Há potencial no Egipto e jovens de boa qualidade que precisam de um contexto adequado para a sua evolução. Confio nos jogadores egípcios. Escolho jogadores com base no modelo de jogo e, por isso, devem cumprir os requisitos de cada uma das posições a fim de representar com grande qualidade a seleção."