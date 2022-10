Rui Silva sonha com o Mundial e admite: "É um objetivo ser o número 1 da Seleção"

Declarações de Rui Silva, guarda-redes português do Bétis, à margem de um encontro virtual promovido pela LaLiga e a Eleven Sports.

Como está a correr a temporada? "A temporada está a ser muito boa. Começámos muito bem a Liga, estamos invictos em casa e estamos na parte cimeira da tabela e a lutar pela Champions com grandes clubes. Ainda estamos no início, mas foi bom entrar com o pé direito. Na Liga Europa também conseguimos garantir o acesso à próxima fase. Tem sido um calendário muito desgastante, mas temo-nos portado bem".

​​​​​​​Admite voltar a Portugal? "Nunca vou descartar o regresso a Portugal e gostava de um dia poder voltar. Mas estou focado no Bétis e estou completamente adaptado a Espanha. Estou feliz aqui e o futuro a Deus pertence".

​​​​​​​​​​​​​​Acredita na chamada para o Mundial? "Estive no último Europeu e isso foi ótimo para a minha carreira. Estou a trabalhar no sentido de ser opção, mas sei que a concorrência para a convocatória é elevada. Melhorei muito em relação ao ano passado. Vir para o Bétis fez-me crescer como jogador e aumentei o meu nível de exigência. Em relação ao Mundial não me cabe a mim decidir, mas sim ao selecionador. Comecei bem a temporada e isso é importante, mas tenho que continuar focado porque ainda faltam algumas semanas para a convocatória".

​​​​​​​Objetivos de carreira: "A nível individual tenho muito por concretizar. Gostaria de jogar na Champions e conquistar mais títulos".

​​​​​​​Qual o adversário mais difícil que enfrentou? "Já tive a possibilidade de enfrentar os melhores do mundo, mas destaco o Benzema, o mais completo e o que mais me intimidou. É fora do normal e tem uma qualidade imensa".

​​​​​​​O Sevilha, grande rival do Bétis, vive um momento delicado: "São fases no futebol. Nos últimos anos, o Sevilha foi superior, mas o Bétis tem voltado a demonstrar que é grande. Tem muita história, muitos adeptos e merece estar sempre lá em cima a lutar pelos títulos. Os dérbis vivem-se com emoção e muito sentimento. Os dias antes do jogo são vividos de forma muita intensa pelos adeptos e transmitem-nos isso na rua e na cidade desportiva".

Bétis foi uma escolha acertada? "Todos os jogadores ambicionam o máximo e eu não sou diferente. O passo para o Bétis foi muito importante para a minha carreira e quero melhorar. Estou num clube grande em Espanha e isso aumentou muito as minhas qualidade".

​​​​​​​Sonha em afirmar-se na Seleção Nacional? "É um objetivo ser o número 1 da Seleção. O Rui Patrício fez épocas brilhantes e agora a aposta tem sido no Diogo Costa, que tem mostrado muita qualidade e maturidade. Tem estado num nível excecional. Trabalho sempre para ser o titular, mas o meu grande foco é estar entre os eleitos, que já é um objetivo difícil, pois há muita qualidade nas balizas de Portugal"

Claudio Bravo: "O Bravo tem sido muito importante. É um companheiro excecional, é muito profissional e um ser humano fantástico. Ajudou muito na minha integração e é uma referência a nível mundial, que me tem ensinado muito. Exige o melhor de mim e isso é muito importante".