Rui Silva perfez um número redondo no Granada: "Orgulho enorme"

São já 100 as partidas com o emblema espanhol ao peito

O guarda-redes luso do Granada, Rui Silva, perfez 100 partidas pelo emblema na Liga espanhola frente ao Huesca, no passado fim de semana, o que o fez sentir um "orgulho enorme", conforme declarações divulgadas pela sua assessoria de imprensa.

"Após assinar pelo Granada em 2016-17, Rui Silva assumiu-se como titular da baliza na temporada seguinte. Nessa campanha, foi fundamental para a subida de divisão da equipa à La Liga, ganhando o prémio de melhor guarda-redes da Segunda Liga espanhola", recorda a nota.

Segundo a mesma, "no ano passado, Rui Silva voltou a fazer história com o clube, ajudando num inédito apuramento para a Liga Europa, por via do sétimo lugar obtido na La Liga. Esta época, o guardião tem vindo a ser, novamente, decisivo na manobra da equipa, contribuindo para a também histórica qualificação para os 16 avos de final da Liga Europa".

No total, Rui Silva realizou 45 partidas pelo Granada no campeonato principal, 44 na segunda liga espanhola, oito na Liga Europa e três na Taça do Rei. Num total de 9.000 minutos realizados, conseguiu terminar 37 partidas sem sofrer golos e realizou, em média, 2,9 defesas por encontro, conforme a sua assessoria.

Rui Silva reagiu a esta cifra, reconhecendo ainda a convocatória para a seleção de Portugal: "Chegar aos 100 jogos com a camisola do Granada é um orgulho enorme. Além da satisfação de realizar tantas partidas com este clube, estou muito contente de ter crescido conjuntamente com este grupo. Começámos na segunda liga, subimos de divisão e conseguimos uma histórica qualificação para a Europa. Quero agradecer aos meus companheiros e staff técnico, bem como aos adeptos por todo o apoio".