Rui Silva, o Mundial'2022 e a esperança de "mais um salto" na carreira

Declarações de Rui Silva, guarda-redes português do Bétis, ao podcast "Defende os teus sonhos".

Primeira temporada no Bétis: "Está a ser uma primeira época boa. Claro que todos os jogadores querem jogar todos os jogos, e no ano passado fiz 46 ou 47 jogos, salvo erro, mas para isso é que existe um treinador e ele é que toma as decisões e isso é algo que temos de respeitar sempre, manter o foco, continuar o nosso trabalho e aproveitar as oportunidades."

Ambição: "Lutar por títulos, jogar a Liga dos Campeões e participar em grandes torneios europeus e mundiais. Acredito que posso continuar a crescer e talvez dar ainda mais um salto."

Estar no Mundial'2022 é objetivo: "Tenho o objetivo de disputar o Mundial, de voltar à seleção. Sei da exigência, sei que temos guarda-redes com enorme qualidade e que a seleção só ganha com isso, mas tenho essa ambição."

Tentativa de mudar a capacidade de liderança: "Eu era uma pessoa muito tímida e falava muito pouco, e uma das primeiras coisas que os treinadores me diziam era que eu tinha de liderar, de comandar, de falar mais com a defesa, porque vendo o jogo desde trás é importante promover essa comunicação para ajudar a equipa. Isso, lá está, vais ganhando com a experiência, com os jogos."

Experiencia no Granada: "Na altura, eu achava que estava preparado, mas quando cheguei a Granada e vi a realidade da Liga espanhola percebi que se calhar aquele ainda não era o momento certo para competir ao mais alto nível. E também acabei por chegar a uma equipa que estava a sofrer bastante, num ano muito difícil em que acabámos por descer de divisão, mas para mim isso acabou por ser o melhor, podendo jogar numa liga bastante competitiva e ir subindo pouco a pouco, porque a realidade de um futebol e de outro é totalmente diferente. O Bétis foi o passo seguinte acertado para continuar a crescer."

Receita para chegar ao topo: "Amor e paixão pelo futebol, muito trabalho, dedicação e sacrifício. A base é não nos acomodarmos, não pensarmos que já estamos num bom clube e que isto já chega. Temos de ter a ambição de querer sempre mais, e nós somos profissionais de futebol e temos a felicidade de fazer aquilo que mais gostamos. Temos de nos levantar todos os dias com essa vontade e com esse sorriso e, quando nos tentarem deitar abaixo, temos de ter a capacidade de nos reerguer."