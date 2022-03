Rui Silva não desiste do Mundial: "Vou trabalhar para que o selecionador me veja como opção"

O guardião natural da Maia não foi chamado nesta paragem de seleções, mas ambiciona estar presente no Mundial do Catar.

Rui Silva, guarda-redes do Bétis, não foi convocado por Fernando Santos para os dois jogos do play-off de acesso ao Mundial'2022, mas não vai desmotivar e vai continuar a trabalhar para merecer uma chamada para o Catar, revela.

Em entrevista ao jornal Marca, o guardião que passou pelo Nacional comentou o tema. "Sabíamos que ia ser difícil, embora jogássemos em casa. Foram duas vitórias merecidas e todos queríamos ir ao Mundial. Eu tive a oportunidade de estar no Europeu. Vou trabalhar para dar o meu melhor todos os dias para que o selecionador olhe para mim como uma opção para o Mundial", referiu.

Sobre a época no Bétis, para onde se transferiu no início desta temporada depois de cinco anos no Granada, o português, de 28 anos, diz estar a muito satisfeito. "Está a ser uma temporada espetacular. Sabemos que há sempre exigência máxima. Estou muito contente pela primeira temporada no Bétis. Agora, para fechar uma boa campanha, que consigamos coisas bonitas juntos porque o clube e os adeptos merecem depois de tantos anos", adiantou.

Rui Silva tem uma internacionalização por Portugal num jogo de preparação frente a Israel, em junho de 2021.