Rui Silva muito elogiado em Espanha

Rui Silva, guardião português do Bétis

Ajudou o Bétis a sair com um ponto de Vallecas no regresso à titularidade no terceiro classificado de La Liga

De regresso ao onze, numa época em que tem dividido muitas vezes a titularidade com Claudio Bravo, Rui Silva revelou-se ontem determinante para o empate (1-1) obtido pelo Bétis na casa do Rayo Vallecano, num jogo em que o emblema de Sevilha ficou reduzido a dez logo aos 33'.

O guarda-redes português, ex-Granada, fez um total de seis defesas na partida e mereceu destaque na imprensa da Andaluzia pela exibição de elevada qualidade. O "Estadio Deportivo", atribuindo-lhe nota 8, elogiou: "Até ao golo do empate parou todos os disparos à baliza. Evitou o 2-1 sobre a linha, com uma enorme defesa a um disparo de Guardiola. Defendeu outro forte remate de Bébé e a recarga de Álvaro. Se o Bétis pontoou em Vallecas foi graças a Rui Silva." O "El Desmarque", por sua vez, deu nota 7 ao internacional luso de 27 anos, justificando: "Teve muito trabalho e deu garantias sempre que chamado a intervir. Grande defesa a remate de Guardiola na segunda parte. Bem no jogo aéreo e nos remates de longe."

Com 17 partidas jogadas esta época, mais sete que o concorrente direto Claudio Bravo, Rui Silva deu sinais aos treinador Manuel Pellegrini para continuar a apostar nele. O Bétis, recorde-se, está a fazer uma excelente temporada e ocupa o terceiro lugar em La Liga.