Rui Silva jogou pelo Bétis após o funeral do pai: "Ele teria querido que fosse assim"

Rui Silva, guarda-redes português do Bétis, concedeu esta terça-feira uma entrevista à revista Panenka, na qual abordou vários temas, incluindo a morte do seu pai no ano passado.

Morte do pai, no ano passado: "Estava doente há algum tempo. Foi submetido a um transplante. Desde que foi internado no hospital, tudo parecia estar a correr bem, mas surgiram novos problemas, relacionados com a epilepsia. Pensa-se na morte, mas não se quer que ela aconteça. Nos dois dias que antecederam a sua morte, disseram-me que ele estava melhor. Respirava sozinho, depois de um mês nos ventiladores. Mas, no final, não conseguiu aguentar. É difícil jogar assim. Desde que começou o seu problema de saúde, passei um ano inteiro a pensar nele todos os dias. Foi muito difícil. Houve alturas em que não me apetecia ir treinar. Só queria estar com ele. A minha mãe estava lá. E a minha irmã, que tinha 17 anos e estava a passar por uma fase muito difícil, também tomou conta dele, deu-lhe de comer... e só com 17 anos".

Poucas horas depois do funeral, jogou pelo Bétis: "O meu pai teria querido que fosse assim. Não fazia sentido estar em casa. Vi a minha mãe, a minha irmã e, depois do funeral, em vez de ficar lá a chorar, vim jogar. Trouxe a minha irmã para Sevilha. A minha mãe ficou em casa, queria ter o seu próprio espaço. E no caminho pensei que o meu pai teria querido que eu jogasse aquele jogo. No início, foi difícil concentrar-me. Mas depois tudo passa em campo, apesar de termos perdido".

Iago Aspas marcou nesse jogo e foi consolá-lo: "Foi um gesto muito bonito. O futebol não é apenas o lado profissional, mas também o lado humano. Lembrar-me-ei sempre disso. O facto de uma pessoa com a sua carreira me ter abordado daquela forma. Marcou-me. Por vezes, as pessoas esquecem-se de que temos sentimentos. Somos pagos para fazer o que gostamos, é verdade. Mas por vezes cometemos erros. E os erros fazem parte de quem somos. Temos emoções, sentimentos, dias bons e dias maus, e é complicado viver com estas exigências.