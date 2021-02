Rui Silva dá garantia sobre o futuro e perspetiva Braga-Roma: "Depois logo veremos..."

Rui Silva, guarda-redes do Granada

Rui Silva, guarda-redes português do Granada, que esta quinta-feira defronta o Nápoles na primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa, em entrevista ao "Gazzetta dello Sport".

Sobre o duelo contra o Nápoles: "Um jogo difícil contra uma grande equipa. O Nápoles é um clube cheio de história que nos defrontaremos com respeito, admiração e determinação. É um obstáculo de grande dimensão, mas em La Liga estamos habituados a jogar contra rivais deste nível. Ainda no sábado defrontamos o Atlético, um dos melhores clubes do mundo, e lutámos bem (...) O Nápoles é uma equipa muito bem organizada, que passou por um momento difícil, mas vi-os contra a Juventus deixaram-me uma bela impressão."

Granada continua a fazer história na sua primeira campanha europeia de sempre: "A nossa força é a solidariedade. Vamos todos na mesma direção, os que jogam e os que não. Somos 25 e todos do mesmo nível, e por isso temos tido um nível de resistência tão bom nesta época tão exigente: já disputámos 37 partidas, mas estamos sempre a bom nível. Os resultados surgem graças à qualidade, união e solidariedade do grupo."

Perspetivas para o Braga-Roma: "Eliminatória aberta. Paulo Fonseca conhece bem o clube, a cidade e alguns jogadores. A Roma, no papel, tem mais argumentos, mas o Braga está a jogar bem e acho impossível dizer o que acontecerá."

Opinião sobre Ronaldo, com quem já esteve na seleção: "Ao longo dos anos, vi-o como um exemplo, e poder partilhar o balneário com ele é um motivo de orgulho. É o melhor do mundo. Como espectador já considerava um privilégio tê-lo como capitão da seleção, e ver como ele treina, como se cuida, como joga, como vive, é impressionante."

Futuro: "Estou em final de contrato e não renovarei com o Granada, clube ao qual agradeço muito por aquilo que me deu. Agora só penso em acabar a época da melhor maneira possível, e depois logo veremos."

Três guarda-redes mais em forma da época: "Escolho os três que estão no topo de La Liga: Oblak, Ter Stegen e Courtois. Estão a render a um nível altíssimo."