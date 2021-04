Rui Silva apontado à baliza da Seleção: "Basta olhar para Sporting, FC Porto e Benfica"

Manuel Machado lançou o atual guarda-redes do Granada no Nacional e não se mostra surpreendido com a ascensão do guardião.

Rui Silva tem brilhado na baliza do Granada e a chamada à seleção portuguesa é uma prova da boa época que está a protagonizar. Manuel Machado, atual treinador do Nacional que lançou o guardião no clube madeirense, não se mostra surpreendido com a ascensão de Rui Silva.

"É um jovem que conheci quando era sub-19, ele jogava nos juniores do Nacional e subiu aos seniores comigo. O seu nível foi sempre subindo até chegar ao futebol espanhol, que é mais competitivo que o português", começou por dizer o técnico ao jornal El Desmarque.

"É um guarda-redes com grandes capacidades físicas e atléticas, como deve ser um guarda-redes moderno. Tem uma elevada capacidade técnica, toma decisões adequadas e, sobretudo, é muito frio, muito cerebral, e isso é muito bom num guardião", descreve Manuel Machado, indicando que Portugal, neste momento, não tem muitas opções para a baliza.

"Já disse, noutras ocasiões, que ele chegaria à seleção portuguesa e isso cumpriu-se. Neste momento, não há muitos guarda-redes portugueses de grande qualidade, basta olhar para a Liga portuguesa: o guarda-redes do Sporting é espanhol, o do FC Porto argentino e o do Benfica é brasileiro. Se se confirmar a ida do Rui para o Bétis e ele for o titular na próxima temporada, terá grandes possibilidades de ser titular na seleção de Portugal", rematou.