Rui Silva, a "espetacular" época no Bétis e os festejos da Taça do Rei: "Inimaginável..."

Declarações do guarda-redes português do Bétis e da Seleção Nacional, em entrevista concedida ao jornal "Marca".

Temporada no Bétis: "Foi espetacular. Mostrámos a grandeza do Bétis, os adeptos mereciam um ano como este. Lutámos por um lugar na Liga dos Campeões até ao final, conseguimos mais uma vez a qualificação europeia, quinto lugar em La Liga, o que é bom para o clube financeiramente, uma Taça do Rei 17 anos depois..."

Excedeu as expectativas? "Sim, falei com antigos companheiros de equipa e amigos que tinham jogado aqui e eles disseram-me como o Bétis era espetacular. E quando cheguei encontrei uma grande família, pessoas muito profissionais."

Em que o Rui Silva melhorou esta época? "Em vários aspetos. O meu jogo mudou, o Bétis domina a maioria dos jogos e o guarda-redes está mais exposto. Também na reposição de bola, porque aqui é mais importante e eu tenho de ser mais um jogador para construir o jogo. E em autoconfiança."

Sempre a trabalhar o aspeto mental: "É muito importante ser o mais forte possível. O trabalho diário é fundamental. Há três anos quando vim para La Liga procurei alguém para desenvolver este aspeto, porque sabia que jogar na elite do futebol espanhol era muito exigente. Eu queria estar o mais bem preparado possível. Trabalhei na autoconfiança, gerindo a minha respiração, meditação guiada... Estas ferramentas ajudam-me nos jogos e na vida."

Lutar pelo lugar com Claudio Bravo: "Tenho a sorte de partilhar um camarim e aprender com Claudio, com uma grande carreira. Aprender com ele todos os dias é gratificante. Quero ser um guarda-redes completo e ele é. Gere tudo, uma liderança muito importante, a sua hierarquia na baliza, o seu brilhante jogo de pés com uma precisão incrível... Isso ajuda-me a melhorar."

Como fora as celebrações da Taça? "Vivi coisas durante esses dias que jamais imaginava. Lembro-me de quando a bola entrou no penálti do Miranda, poder libertar toda aquela tensão, toda aquela energia... E a celebração no dia seguinte, do estádio até à "Plaza Nueva" com tanta gente na rua, foi inimaginável."