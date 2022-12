Rui Quinta será adjunto de Vítor Pereira no Flamengo

Ambos já trabalharam juntos ao serviço do FC Porto e com sucesso.

O treinador Vítor Pereira vai ser coadjuvado no Flamengo por Rui Quinta, treinador com quem já tinha trabalhado no FC Porto, aquando da conquista dos títulos nacionais de 2011/12 e de 2012/13. Além dele, Mário Monteiro, que tinha trabalhada com Jorge Jesus no Flamengo, vai fazer parte da equipa técnica.

Luís Miguel, Paulo Gomes e Fábio Oliveira serão os outros dois portugueses do staff técnico. Vítor Pereira começa a trabalhar no dia 2 de janeiro, uma vez que só pode assinar contrato em 2023. Os adjuntos começam já no dia 26.