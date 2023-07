Rui Pires deixa Paços de Ferreira e segue para a Ásia

Médio segue para o Lion City Sailors, terceiro classificado do último campeonato de Singapura. Fez mais de 60 jogos em dois anos pelo Paços de Ferreira

Rui Pires rescindiu contrato com o Paços de Ferreira e já foi anunciado como reforço do Lion City Sailors, terceiro classificado do último campeonato de Singapura.

Depois de dois anos e de mais de 60 jogos na Capital do Móvel, o centrocampista, formado no FC Porto, segue para o futebol asiático, na sua segunda experiência no estrangeiro, depois de épocas nos franceses do Troyes.

Leia também FC Porto Contrato de cinco épocas à espera de Alan Varela no FC Porto Médio argentino já conhece a duração do vínculo alinhavado pelo FC Porto, mas o Boca Juniors tenta esticar a corda até perto do valor da cláusula

Leia também Portugueses Namoro antigo da Premier League reaparece por João Félix O Manchester United, que tentou a contratação do avançado em janeiro, está de novo em cena pelo português