Rui Patrício: "Saída de Ronaldo da Serie A? Não estou aliviado"

Fotografia: Reprodução Twitter AS Roma

Mudança do avançado português para Manchester inviabilizou um duelo com o guardião da Roma no principal campeonato italiano

Rui Patrício, novo dono da baliza da Roma, garantiu sentir a mesma pressão por não enfrentar o compatriota Cristiano Ronaldo, que deixou a Juventus para regressar ao Manchester United, na atual edição da Serie A.

"Aliviado não. É a vida do Cristiano. Ele faz o trabalho dele e eu faço o meu. Não se trata de alívio [riso]", afirmou Rui Patrício, em declarações durante a conferência de antevisão ao jogo entre Portugal e Irlanda, relativo à fase de apuramento do Mundial.

O guarda-redes e o avançado internacionais portugueses, por agora concentrados na Seleção Nacional, iam ser adversários no campeonato italiano, mas a mudança do madeirense para Old Trafford inviabilizou esse confronto.

Rui Patrício assinou, em julho passado, pela Roma de José Mourinho, vinculando-se com o clube italiano até 2024, enquanto Ronaldo saiu da Juventus, no passado domingo, após três épocas no emblema bianconeri.