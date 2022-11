Rui Patrício nomeado para FIFPro Global Player Council

Andre Ayew, Leon Balogun, Andre Onana, Tagliafico, Giorgio Chiellini e Sebastian Coates são outros jogadores que fazem parte deste organismo

Rui Patrício foi nomeado pela FIF Pro para integrar o FIFPro Global Player Council, grupo de 31 jogadores no ativo que tem o objetivo de debater e influenciar o desenvolvimento estratégico do futebol em todo o mundo. Andre Ayew, Leon Balogun, Andre Onana, Tagliafico, Giorgio Chiellini e Sebastian Coates são outros jogadores que fazem parte deste organismo do sindicato de jogadores a nível mundial.

"É com orgulho e espírito de missão que integro este órgão da FIFPro, que pretende dar voz aos jogadores no ativo, o que infelizmente nem sempre acontece quando as organizações discutem os problemas que afetam o futebol. Quero agradecer ao Sindicato dos Jogadores pelo convite e reforçar o meu compromisso para com este projeto. A FIFPro será, certamente, mais forte com o apoio dos jogadores, que têm impacto no espaço público e com os contributos que podemos dar para as suas tomadas de decisão", disse Rui Patrício a propósito da escolha. Simon Mignolet também foi hoje indigitado para o FIFPro Global Player Council.