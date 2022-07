"Rui Patrício é fantástico, mas Svilar vai lutar pela titularidade"

Svilar terminou contrato com o Benfica e rumou a Itália

Rui Vitória sente Patrício ameaçado na Roma.

Responsável por ter lançado Mile Svilar no Benfica, Rui Vitória acredita que o reforço da Roma para a baliza terá êxito em Itália, sob orientação de José Mourinho. Para o antigo treinador dos encarnados, Svilar tem "grande qualidade e enorme potencial", embora necessite de tempo para adaptação ao futebol italiano.

"Mourinho tem à disposição dois grandes guarda-redes. Rui Patrício é fantástico, mas estou convencido que Svilar vai lutar pela titularidade e estou seguro que no futuro será ele o número um da Roma", afirmou Rui Vitória à "Teleradiostereo".

Questionado sobre as características de Svilar, o técnico descreveu o guardião de 22 anos como um jogador "que sabe trabalhar muito bem por si". "É muito ágil e está sempre focado no seu objetivo e é extremamente determinado. Na minha opinião, deve melhorar a jogar com os pés. Apesar de ter uma boa técnica, muitas vezes não tem confiança, o que lhe dificulta a tarefa quando está sob pressão dos adversários", analisou Rui Vitória, sem hesitar ao considerar que a Roma voltará à Liga dos Campeões na próxima temporada. "Mourinho é um ícone da Champions e a Roma ainda será mais forte agora", disse.