Rúben Semedo: "Se estão à espera que não me levante depois de me fazerem cair..."

As primeiras imagens de Rúben Semedo no tribunal

Internacional português deixou mensagem nas redes sociais.

Rúben Semedo, internacional português e jogador do Olympiacos, recorreu pela primeira vez às redes sociais depois de ter sido libertado, no início de setembro, após dias de detenção por suspeita de violação de uma jovem menor.

Em publicação na sua conta do Instagram, o central garante novamente estar inocente e que está preparado para se levantar.

"Este sou eu, cheio de cicatrizes e imperfeições, filho, pai, marido, amigo...nunca me escondi nem rejeitei as minhas responsabilidades, muito menos quando não fiz nada de errado. Mas não me quero alongar muito sobre o facto de ser inocente, porque sei que cedo ou tarde a justiça será feita", começou por escrever.

"Tudo o que conquistei e os erros que cometi moldaram este homem. Mas mais importante de tudo, passei para agradecer todo o apoio que recebi neste longo período negro (só mais um obstáculo a ser ultrapassado) e, para aqueles que não acreditam e nunca acreditaram, é só mais uma chance para provar mais uma vez quem é o Ruben Semedo", continuou, antes de deixar uma garantia e novo agradecimento:

"Se estão à espera que não me levante depois de me fazerem cair, enganam-se, porque estou com mais vontade do que nunca para voltar a fazer o que mais gosto. Pouco a pouco vou respondendo às mensagens e obrigado a todos vocês por todo o vosso apoio, mais uma vez."