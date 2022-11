Rúben Semedo: "Nunca tinha pensado em ser agredido à porta de casa"

ENTREVISTA >> Aventura do defesa Rúben Semedo na Grécia acabou mal, pelo que voltar depois do FC Porto nunca foi opção

As primeiras duas épocas na Grécia foram de sonho para Rúben Semedo. Aos títulos conquistados pelo Olympiacos, o central colecionou interessados em ligas mais conceituadas da Europa, entre os quais o FC Porto. Antes do fecho do mercado de agosto, contudo, teve problemas com a justiça e, em janeiro, chegou a ser agredido. Episódios que o fizeram rejeitar a hipótese de voltar depois de sair do Dragão.

Chegou a pensar que teria de voltar à Grécia depois de sair do FC Porto ou essa hipótese ficou imediatamente colocada de parte na sua cabeça?

-Pelos acontecimentos que passei quando estive na Grécia, não era opção. Primeiro, porque não era o que queria. Segundo, porque também não era o que a minha família queria. Pensei que, se fosse para a Grécia, a minha família nunca iria ficar tranquila, inclusive a minha mãe, e isso nunca foi opção. Obviamente que, se não tivesse outras propostas, teria de voltar - é o que é -, mas graças a Deus consegui encontrar uma solução que foi boa para mim e acho que para o Olympiacos também. Faz parte do passado.

Em que é que esses acontecimentos o mudaram?

-É difícil dizer, porque foram coisas que, obviamente, nem nos meus pesadelos tinha pensado. Nunca tinha pensado em ser agredido à porta de casa, por exemplo. Isso foi o pior que passei na minha vida até hoje. E já passei por várias coisas. Mas isso foi o que mais me marcou. Foram coisas que, como pessoa... o que me pode ter mudado? Não sei. Foi tudo muito recente. O que aprendi? Basicamente foi que em várias situações somos impotentes. Mas isso é o que é, faz parte do passado.