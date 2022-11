Rúben Semedo lembra passagem "agridoce" pelo FC Porto: "Não joguei o que gostava"

Rúben Semedo, defesa-central do Al-Duhail, joga no Catar, país que recebe o Mundial'2022. A Sport TV entrevistou o internacional português, que abordou a vontade de regressar à Seleção e comentou a passagem pelo FC Porto.

Passagem pelo FC Porto: "Não joguei o que gostava. Senti todo o apoio que podia ter tido, era um grupo muito bom. Fica o agridoce, porque não joguei o que era esperado, mas é algo que ficou para trás."



Eventual regresso à Seleção: "Claro! Sempre tive objetivos e caminhadas difíceis na minha vida e esta não há de ser diferente. É um objetivo difícil, mas faz-me querer mais e mais. As pessoas dão um upgrade, e eu fui para a frente e estou preparado."



Hipóteses de Portugal no Mundial'2022: "Sinto que Portugal pode ser campeão do Mundo, tem um bom treinador. Não há que duvidar do valor do grupo. Temos muitas hipóteses de ganhar este Mundial."



Convocados da Seleção: "Todos os que estão na lista tinham possibilidade de estar. O António [Silva] está a jogar bem, num grande clube que é o Benfica. Além dele havia o Tiago Djaló, o Fonte, há várias opções para os lugares. Irei a todos os jogos de Portugal, se Deus quiser até à final."