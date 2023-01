Rúben Semedo ilibado da acusação de violação de jovem de 17 anos

Em causa um caso de 2021, quando o internacional português foi acusado de violação, na Grécia.

Rúben Semedo foi, de acordo com o jornal grego "Gazzetta", ilibado da acusação de violação de uma jovem de 17 anos, uma vez que não terão sido encontradas quaisquer provas contra o jogador.

Em causa um caso de 2021, quando o central português, na altura ao serviço do Olympiacos, foi acusado por uma jovem de 17 anos de a forçar a ter relações sexuais depois de se terem conhecido num bar.

O tribunal considerou, de acordo com as mesmas informações, que não há quaisquer indícios - tanto a partir de testemunhos como através do exame de instrução - que condenem o jogador, agora ao serviço do Al-Duhail, do Catar.