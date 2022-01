Rúben Semedo terá estado detido após queixa de violência doméstica

Central luso do Olympiacos passou a última madrugada numa esquadra na Grécia. Libertação do mesmo ocorreu por retirada da queixa da companheira, segundo informou a imprensa da Grécia.

Rúben Semedo tem mais um capítulo no historial relacionado com a justiça, garante a imprensa grega. O defesa português terá estado novamente detido pela polícia, na passada noite de segunda-feira, na sequência de uma queixa apresentada pela namorada por violência doméstica.

A companheira do jogador do Olympiacos, cogitado para reforçar o FC Porto no mês de janeiro, alegou, segundo o jornal grego "Enikos", ter sido agredida fisicamente como consequência de uma discussão acalorada entre ambos.

No mesmo artigo do "Enikos", a fonte citada revela que Rúben Semedo colocou a namorada, após ter sido eventualmente espancada, fora de casa e trancou a porta da mesma para evitar a entrada da mulher, pelo que esta chamou as autoridades.

A ocorrência foi, de acordo com o jornal helénico, registada pelas forças policiais, tendo estas levado a companheira do defesa para a respetiva esquadra, local onde procedeu à queixa que originou a detenção temporária do namorado.

Dessa forma, Rúben Semedo foi alvo de um processo policial, detido na noite da passada segunda-feira e libertada na manhã desta terça-feira. Novas informações recolhidas adiantam que a namorada do jogador retirou a queixa apresentada e Rúben Semedo não enfrenta qualquer acusação.

No ano passado, Rúben Semedo fora detido por, alegadamente, ter violado uma menor na Grécia e, em 2019, cumpriu uma pena de prisão de cinco meses por ter sequestrado, agredido e ameaçado um homem com uma arma ilegal.