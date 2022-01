Rúben Semedo esclarece visita de diretor do Olympiacos

Central do Olympiacos recorreu à rede social Instagram

Horas após ser alvo de ataque violento à porta de casa, na madrugada de sexta-feira, por parte de três encapuçados, Rúben Semedo esclareceu que, em momento algum, foi vítima de agressões por parte de seguranças do Olympiacos, garantindo que as declarações à TSF - "uma semana antes, vieram seguranças do clube agredir-me. Desta vez, vieram pessoas encapuzadas, pode ser coincidência ou não" - foram distorcidas.

O central, através da rede social Instagram, veio como que negar a suposta agressão referida à rádio nacional este sábado, sucedida "uma semana antes", ou seja, no início deste mês de janeiro, tendo dito que se tratou de, afinal, uma visita de aconselhamento.

"Sinto-me na obrigação de esclarecer, mais uma vez, o que foi dito num momento de choque depois do ataque vergonhoso que sofri. O Olympiacos (...) foi o primeiro a prestar auxílio e apoio neste momento difícil e sempre estiveram do meu lado. O que disse foi que um diretor e um segurança do clube vieram alertar-me da corrente negativa e violenta que os media criaram à minha volta. Mais uma vez, a informação foi distorcida e passou da forma errada", escreveu Rúben Semedo.

O esclarecimento de Rúben Semedo é, de resto, feito na sequência do ataque de que foi alvo, em Atenas, protagonizado por homens encapuçados. O central detalhou que foi atingido "no pulso, na cabeça e no ombro", por volta das 23h45 da passada sexta-feira.

O caso foi inicialmente noticiado pela Imprensa grega, cuja veracidade foi, depois, atestada pelo futebolista do Olympiacos, recentemente associado a reforçar o FC Porto.

O jogador recebeu alta no hospital para onde se dirigiu após ser atacado na imediação do domicílio, e está "bem dentro do possível", tendo apresentado queixa à polícia.