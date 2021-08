"Rúben Semedo entrou no quarto e também me forçou a ter relações sexuais"

Imprensa grega revela o depoimento da alegada vítima de violação.

O órgão de informação grego "dikastikoreportaz.gr" revela esta segunda-feira o depoimento da alegada vítima de violação no caso que envolve o futebolista Rúben Semedo, assim como outro suspeito, este de nacionalista nigeriana.

Na Sala de Exame de Justiça Juvenil da Sub-Sireção de Proteção de Menores e na presença de um psicólogo, segundo refere a publicação, contou o que se terá passado em casa do internacional português. "Porque tinha consumido uma grande quantidade de álcool, fui para um dos quartos da casa e dormi. Um pouco mais tarde, o segundo acusado (nigeriano) entrou e, aproveitando-se da minha má condição, forçou-me a ter relações sexuais. Um pouco mais tarde, e depois de sair, Semedo entrou no mesmo quarto e depois de trancar a porta também me forçou a ter relações sexuais", contou.

Rúben Semedo, que alinha no Olympiacos, foi esta segunda-feira detido pelas autoridades gregas por suspeita de violação de uma jovem menor, com o seu advogado a negar a acusação. "O meu cliente nega a acusação", disse o advogado aos meios de comunicação locais, acrescentando que o seu cliente acreditava que a rapariga tinha 19 anos e que irá apresentar provas de que as acusações são infundadas.

O clube grego emitiu no site oficial uma curta nota sobre o caso.