Rúben Ribeiro recorda tragédia na Turquia: "Salvei-me por um milagre"

ENTREVISTA - Rúben Ribeiro precisou de um tempo no Brasil para encontrar paz depois da tragédia na Turquia, onde perdeu o amigo Atsu. Um relato arrepiante; Médio que passou pelo Sporting viveu drama que não se apagará da memória, em que lutou pela vida, procurou sobreviventes e encarou o desespero da população de Hatay no início de fevereiro.

Foi no início de fevereiro que o mundo ficou em choque com as imagens devastadoras de um terremoto de grande escala na Turquia, que destruiu a cidade de Hatay, onde jogava o Hatayspor. O nosso bem conhecido Atsu, antigo jogador do FC Porto, foi uma das vítimas mortais, conhecendo-se o terrível desfecho após incessantes dias de buscas. O português Rúben Ribeiro era seu colega, viu a vida por um fio, desesperou por encontrar o amigo vivo, mas em vão. Entregue a dolorosas sensações, afastou-se da Turquia e viveu os últimos meses no Brasil.

Como está a sua vida, pois já são vários meses sem jogar, depois do horror que abalou a Turquia ?

-Tenho mais um ano de contrato, é certo que podia ter ido para outras equipas da Turquia, para outros países. Ponderei mas, como tinham acontecido tantas coisas, tantas implicações emocionais do terremoto, achei mais importante respeitar o meu clube, a cidade de Hatay e o seu povo. Muitas famílias choraram a perda de familiares, houve imensa desgraça e não me consegui ver a vestir outra camisola num período que ainda era de luto. Achei melhor descansar, recuperar energias e pensar na próxima época.