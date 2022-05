Rúben Ribeiro recebe ordem de dispensa do Hatayspor

Rúben Ribeiro foi afastado do plantel do Hatayspor

Ala, de 34 anos, vai gozar os últimos dois meses de contrato com o clube da Turquia longe dos relvados

A aventura de Rúben Ribeiro ao serviço dos turcos do Hatayspor chegou ao fim. O emblema da I Liga da Turquia anunciou, esta sexta-feira, que o ala foi "afastado do plantel em resultado da decisão conjunta entre direção e equipa técnica".

Rúben Ribeiro vai gozar os últimos dois meses de contrato com o Hatayspor longe dos relvados e falhará, de resto, os três últimos duelos do décimo classificado da I Liga turca, na qual já tem a permanência totalmente assegurada.

O ala, de 34 anos, cessada a experiência no Hatayspor, terá, segundo o vice-presidente do clube Vekili Mustafa, vontade em "regressar a Portugal" no verão.

Ribeiro deixou solo nacional em 2020 para rumar, oriundo do Gil Vicente, ao clube turco, pelo qual, desde então, realizou 69 jogos, fez três golos e quatro assistências.