Rúben Neves volta a ser associado ao Barcelona

Médio português continua no radar dos catalães, e é visto como um possível substituto de Sergio Busquets

Jogador do Wolverhampton desde 2017, Rúben Neves há muito tem vindo a "prometer" saltos maiores no futebol europeu, algo que pode acontecer no próximo defeso. Segundo conta o The Athletic, o médio português de 25 anos tem como destino provável o Barcelona.

Uma figura importante na história recente dos Lobos, Neves é visto como um possível substituto de Sergio Busquets, de 33 anos, e a boa relação de Joan Laporta, presidente dos blaugrana, e o agente do jogador, Jorge Mendes, podem facilitar o negócio.