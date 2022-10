Rúben Neves: um namoro antigo com 50 milhões de euros como preço

Jornal "Sport" noticia que os Wolves pretendem receber 50 M€ pelo passe do médio português.

O namoro entre Barcelona e Rúben Neves já é antigo mas, agora, os catalães querem passar das palavras aos atos e garantir a contratação do internacional português já no próximo mês de janeiro.

De acordo com notícia avançada pelo jornal "Sport", a estrutura de futebol blaugrana entende que o médio formado no FC Porto tem o perfil adequado para substituir Busquets - que termina contrato no final da temporada e não deve renovar - e pretende atacar a contratação do jogador o mais rápido possível.

No entanto, e apesar de Rúben Neves ser uma prioridade para Xavi Hernández, o Barcelona não está disposto a perder a cabeça pelo jogador. Segundo a mesma publicação, o Wolverhampton pede 50 M€ pelo internacional português, valor que os catalães estão a tentar baixar. Em último caso, ainda de acordo com o "Sport", o Barça pode fazer uma proposta de empréstimo até final da época com uma opção de compra obrigatória.

Recorde-se que Rúben Neves disse em entrevista recente que qualquer jogador "gostaria de experimentar o Barcelona".