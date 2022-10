Rúben Neves: um duelo no mercado promete aquecer o próximo verão

Rúben Neves é uma das figuras do Wolverhampton

Interesse do Barcelona já tinha sido noticiado, mas há outro clube na jogada.

Rúben Neves tem estado em foco esta temporada, não só pelo que tem feito dentro das quatro linhas, mas também no que toca ao mercado de transferências. Apontado como principal alvo do Barcelona para a 2023/24, tendo em conta que Sergio Busquets está em final de contrato, o jornal Sport adianta que o Arsenal surge como grande rival na corrida pelo internacional português.

O interesse catalão já se fez sentir no passado verão, mas o elevado valor exigido pelo Wolverhampton, entre 50 a 60 milhões de euros, não deu margem de manobra. Com contrato apenas até 2024, o Barcelona espera que as exigências baixam daqui a alguns meses.

E será mesmo essa pouca margem negocial dos ingleses, sendo apontado que Rúben Neves não pretende renovar, que também levará o Arsenal a tentar a contratação, ou voltar à carga, uma vez que Rúben Neves já era desejado pelo treinador Mikel Arteta.

O jogador de 25 anos está no Wolverhampton desde 2017/18, depois de contratado ao FC Porto.