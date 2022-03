Rúben Neves revela adversários mais fortes que já defrontou

Rúben Neves, médio do Wolves, revelou esta quinta-feira ao jornal The Athletic quais os adversários mais fortes que já defrontou, com o internacional português a destacar Xabi Alonso, Sergio Busquets, N'Golo Kanté e, em especial, Thiago Alcântara

""Adversários mais fortes?[Xabi] Alonso e [Sergio] Busquets, mas também vou dizer um da Premier League: Thiago [Alcântara]. Quando joguei contra o Xabi Alonso [no Bayern], o Thiago estava lá também, esse foi um jogo difícil", começou por dizer o médio de 25 anos.

Rúben Neves deixou também elogios a Kanté, médio do Chelsea, mas certificou mesmo que Thiago é o adversário mais complicado que enfrentou: "Thiago é um dos [adversários] mais difíceis [que enfrentei]. Tão inteligente. Em termos de qualidade, indíces fisícos, ele é um dos melhores. Posso enumerar o N"Golo Kante também, é impossível tirar-lhe a bola e, defensivamente, é um monstro. Mas a minha primeira escolha seria Thiago", disse o internacional português.

Neves abordou também o próprio estilo de jogo, revelando que não se preocupa demasiado em recolher protoganismo no último terço do terreno, devido à importância de manter o equilíbrio coletivo.

"Eu tento jogar sempre bem mas, em termos de bolas longas, eu não estou à espera de criar momentos bonitos. Às vezes, passas a bola e ela ressalta... Eu tento fazê-lo de uma forma perfeita mas às vezes é mau tentar ser perfeito porque corres mais riscos. O que importa são tomar as melhores decisões para a equipa e criar as melhores condições para que o jogador que recebe a bola", frisou Rúben Neves.

O médio formado no FC Porto, em jeito de conclusão, voltou a elogiar Sergio Busquets, revelando que considera o médio defensivo do Barcelona como um modelo na própria posição.

"Eu vou falar sobre [Sergio] Busquets, ele é um dos melhores do mundo. Ele é um médio defensivo, mas se falares com alguém sobre Busquets, falam sobre o seu jogo ofensivo. Só uma pequena percentagem se apercebe que ele é muito bom a defender e está sempre na melhor posição para recuperar a bola. É isso que eu tento fazer, ser bom com bola, colocar a equipa a jogar, correr os meus riscos, fazer os meus remates e passes, mas lá está, o trabalho defensivo por detrás disto tudo é muito difícil de fazer", analisou.