Rúben Neves recorda Lopetegui: "Naquela altura em Portugal, ninguém fazia aquilo"

Declarações de Rúben Neves, capitão português dos Wolves, após o Wolverhampton-Brighton (2-3), partida relativa à 15.ª jornada da Premier League.

Derrota: "Penso que existem aspetos positivos a retirar, mas voltámos a sofrer demasiados golos em casa. Concedemos dois golos quando estávamos a jogar em igualdade numérica, porque voltámos a ser demasiados permeáveis a defender. Permitimos passes fáceis dentro da nossa grande área e no segundo gol deixámos que o cruzamento entrasse facilmente. Penso que reagimos bem, marcámos dois golos, mas na segunda parte, com um homem a menos, foi muito difícil defrontar uma equipa como o Brighton, que gosta de ter bola. Trabalhámos muito e se calhar merecíamos algo mais, porque criámos algumas ocasiões de golo também, mesmo jogando com um a menos. Mas temos de ser melhores defensivamente".

Golo de penálti: "Tem estado a correr bem. É muito treino, eu treino para melhorar todos os dias. Sabemos que os penáltis podem acontecer nos jogos, então temos de estar prontos para quando chegam. É para isso que trabalho. Felizmente voltei a marcar hoje, mas o mais importante é o resultado. Tirando a parte defensiva, acho que fizemos um bom jogo, ainda por cima com um a menos. É muito frustrante sair deste jogo sem pontos".

Julen Lopetegui vem aí: "Estou convicto de que ele é um grande treinador e que nos poderá ajudar bastante. Ele ainda não está aqui, portanto temos de nos focar nos dois jogos que aí vêm. Jogamos na quarta-feira para a Taça da Liga inglesa e depois temos um jogo em casa com o Arsenal. São dois jogos caseiros em que temos de tentar vencer, é esse o nosso objetivo. Claro que sabemos que é um grande treinador, já treinou muitas equipas de topo - FC Porto, Real Madrid, Espanha, venceu a Liga Europa - portanto toda a gente o conhece muito bem e sabe que nos irá ajudar. Mas estamos focados nos próximos dois jogos antes do Mundial, queremos ter bons resultados".

Coincidiu com Lopetegui no FC Porto: "Já disse que ele é especial porque permitiu que me estreasse como profissional aos 17 anos. Naquela altura em Portugal, ninguém fazia aquilo, por isso claro que ele é um treinador especial e uma pessoa especial para mim. Foi por causa dele que comecei a jogar futebol profissional no FC Porto. Toda a gente sabe de como ele gosta de trabalhar e estamos ansiosos para começar".