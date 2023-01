Rúben Neves numa disputa entre Lopetegui e Klopp

Bellingham (Dortmund) e Enzo Férnandez (Benfica) eram os alvos prioritários de Klopp, mas os respetivos preços são proibitivos. Ex-FC Porto segue, assim, inegociável, pelo menos até ao próximo verão.

Afundado na tabela da Premier League e incapaz de contrariar a pior performance desde o início do reinado do Jurgen Klopp, o Liverpool continua à procura de soluções para encerrar a crise desportiva e uma delas passa pela contratação de Rúben Neves. De acordo com notícia avançada pelo "Daily Mirror", o treinador dos reds está "desesperado" no mercado à procura de um médio e identificou o jogador do Wolverhampton como um potencial candidato a reforçar a equipa, tendo em conta que o preço dos alvos prioritários - Bellingham (Dortmund) e Enzo Fernández (Liverpool) - são proibitivos.

No entanto, segundo o que O JOGO apurou, a Direção dos lobos não contempla negociar Rúben Neves nesta janela de transferências, o que vai obrigar o Liverpool a procurar outra alternativa "acessível" para o setor. "Se existirem reforços disponíveis e a um preço justo é claro que vamos pensar em trazê-los. Mas também sabemos que temos um plantel extenso que está a jogar bem abaixo do que sabe", disse o treinador dos reds, na antevisão do duelo de hoje com os Wolves para a Taça de Inglaterra.

Liverpool encarava o português como uma solução viável para o reforço do miolo, mas os Wolves não querem perdê-lo em janeiro

Por sua vez, Julen Lopetegui não quis falar de entradas e saídas, optando por concentrar-se no supracitado duelo. "Vamos ver. É verdade que temos interesse em alguns jogadores, mas só falo deles quando cá estiverem. Não vou gastar energia com isso", disse.

Contudo, o cenário pode mudar no próximo verão, pois será a última oportunidade para o clube encaixar um montante significativo por um jogador que termina contrato em 2024. O Barcelona tem sido apontado como um destino provável, embora a Imprensa catalã insista que o nome de Rúben Neves não reúne consenso entre Joan Laporta e Xavi. No Molineux desde 2017, o português já admitiu a vontade de mudar de ares e as chegadas de Lemina e de João Gomes refletem a preocupação dos lobos de preparar a sucessão do médio formado no FC Porto.