O Wolverhampton venceu o Aston Villa, este sábado, por 3-2, com golo de Rúben Neves no tempo de compensação.

No fim da épica vitória conquistada pelo Wolverhampton na visita ao Aston Villa, por 3-2, após estar a perder por 2-0, a emoção dos jogadores esteve em alta com um em: Rúben Neves. Autor do golo da reviravolta no minuto 95, o internacional português foi um dos mais elogiados. E não só pelos adeptos

O avançado Adama Traoré fez fortes menções ao bom futebol do autor do golo da vitória. "Ele [Rúben Neves] faz coisas que mais ninguém faz. É um jogador especial, estamos habituados a isso. Fez um grande cruzamento para o nosso segundo golo, depois ganhou aquela falta que nos deu o terceiro. Grande jogo", afirmou.

Rúben Neves, por sua vez, agradeceu o apoio dos adeptos e destacou a força da equipa. "Os nossos adeptos foram espantosos e não pararam de nos apoiar. Foi um grande jogo para se ver. Acho que merecemos a vitória. Houve jogos antes em que jogámos melhor e não ganhámos. Isso é futebol", disse.

Com 12 pontos, o Wolverhampton subiu, provisoriamente, ao oitavo lugar da Premier League, quando estão decorridas oito jornadas. Os villains seguem um pouco atrás, com 10 pontos.