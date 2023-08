Rúben Neves estreia-se a marcar e dá a vitória ao Al Hilal. Veja o golo

Clube saudita venceu o WAC de Casablanca por 2-1 com golo decisivo do médio português e apurou-se para a segunda fase da Champions árabe

O Al Hilal qualificou-se para a segunda fase da Champions árabe graças a um golo de Rúben Neves contra o WAC de Casablanca (Marrocos).

O clube saudita venceu por 2-1 e Rúben Neves marcou o golo decisivo aos 66', com um remate colocado dentro da área. Foi a estreia a marcar do médio portugu~es em jogos oficiais pelo Al Hilal, orientado por Jorge Jesus.

Milinkovic-Savic fez o 1-0 para os sauditas, Bouhrati empatou e depois Rúben Neves estabeleceu o resultado final. Com este triunfo, o Al Hilal terminou o Grupo B da Champions árabe em segundo lugar, atrás do Al-Sadd do Catar, e qualificou-se para a fase seguinte.