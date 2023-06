Donos do Al Hilal e do Newcastle são os mesmos. Portal "Football Insider" fala num possível empréstimo.

O "Football Insider" avançou que Rúben Neves pode ser emprestado ao Newcastle pelo Al Hilal, clube que já acertou a sua compra ao Wolves por 55 M€.

Como os donos do Al Hilal e do Newcastle são os mesmos (o fundo de investimentos PIF, do Príncipe Mohamed bin Salman), o negócio seria simples e para avançar já. O site em questão cita fontes próximas do processo.