Rúben Neves: "Estamos sempre a ter reuniões com os árbitros sobre o VAR e não percebo porquê"

Médio do Wolverhampton queixou-se de falta de Pogba na jogada que valeu o triunfo ao Manchester United (1-0).

Rúben Neves reclamou de ter sofrido uma falta de Pogba, que escapou ao VAR, no lance do golo do Manchester United, que valeu o triunfo aos red devils sobre o Wolverhampton, por 1-0, no Estádio Molineux..

"Toda a gente viu. Estamos sempre a ter reuniões com os árbitros sobre o VAR e não percebo porquê. Antes da época começar diziam que, se o contacto é forte, dariam a falta. Mostrei a perna ao árbitro e também ao assistente", afirmou.

Bruno Lage, por sua vez, saiu otimista do jogo: "Voltámos a criar muitas oportunidades. Fizemos três bons jogos, com várias ocasiões. Com esta forma de jogar vamos por certo vencer jogos. Estou confiante."