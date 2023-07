Neves elogia Jorge Jesus: "É um treinador fantástico e atingiu grandes resultados..."

Em entrevista aos meios do Al Hilal, o internacional português elogiou o seu novo treinador.

O internacional português Rúben Neves concedeu este domingo uma entrevista aos meios de comunicação do Al Hilal, onde admitiu ter ficado surpreendido com a forma como os adeptos da equipa inundaram as suas redes sociais mal se soube da possibilidade da sua contratação ao Wolverhampton.

"As minhas redes sociais enlouqueceram a partir do momento em que os rumores começaram a circular na internet. Foi inacreditável ver a quantidade de fãs e adeptos que o Al Hilal tem e o quão apaixonados por futebol são", salientou.

O antigo médio do FC Porto, de 26 anos, aproveitou ainda para elogiar o seu novo treinador, Jorge Jesus, que conhece dos tempos em que treinava o rival Benfica.

"Jorge Jesus é um treinador fantástico e atingiu grandes resultados em todos os clubes que treinou. É muito bom para nós tê-lo como treinador. Ele já tinha estado aqui, então todos conhecem-no no clube", referiu.