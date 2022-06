Rúben Neves é "prioridade absoluta" do Barcelona, garantem em Espanha

Médio português é o principal alvo do Barcelona para esta janela de transferências. Bernardo Silva e Rafael Leão também são desejados, mas vistos como "impossíveis" para o clube catalão.

O Barcelona vai tentar todos os possíveis para assegurar a contratação de Rúben Neves nas próximas semanas. A notícia é avançado pelo jornal espanhol Sport.

Nos últimos dias, Jorge Mendes, empresário do médio internacional português, esteve reunido com dirigentes dos blaugrana e foi-lhe comunicado pelo clube que a prioridade é conseguir os serviços do ex-FC Porto.

A equipa técnica dos culé deu o aval para a contratação e é preciso chegar a acordo com o Wolverhampton, que para aquela posição está perto de garantir João Palhinha, médio do Sporting.

Na mesma reunião, de acordo com o Sport, foi discutida a possibilidade de transferir Bernardo Silva e Rafael Leão para Camp Nou, mas estas são vistas como operações impossíveis tendo em conta o dinheiro que seria necessário despender para pagar ao Manchester City e ao Milan, respetivamente. Além disso, o Barça tem Lewandowski como preferência para o ataque.