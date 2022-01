Rúben Neves é notícia de mercado e em Inglaterra até indicam valores

Médio português estará na órbita do Manchester United.

A realizar uma temporada bem abaixo do esperado e há com o segundo treinador no banco, Ralf Rangnick depois de Solskjaer, o Manchester United parece determinado em reforçar o plantel já no mercado de janeiro. E há um português em foco na imprensa inglesa: Rúben Neves.

Segundo escreve o jornal "The Sun", os red devils podem avançar com uma proposta na ordem dos 40 milhões de euros pelo internacional português, embora seja mencionado que o Wolverhampton apenas se deverá sentar à mesa de negociações perante valores que rondem os 50 milhões.

Rúben Neves, que ainda recentemente ajudou a equipa a vencer por 1-0 em Old Trafford, golo de Moutinho, cumpre a quinta temporada no futebol inglês, depois de ter dado nas vistas no FC Porto. Com 24 anos, leva 19 jogos realizados esta época, com um golo marcado.