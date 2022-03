Rúben Neves e a estreia aos 17 anos pelo FC Porto: "Tive arrepios"

Rúben Neves, em entrevista ao jornal The Athletic, recordou a estreia a sénior, aos 17 anos de idade, no FC Porto

Na primeira jornada da Liga Bwin (NOS, na altura) 2014/15, o FC Porto recebeu e venceu o Marítimo por 2-0 no Estádio do Dragão. No onze dos dragões, estava um tal de Rúben Neves, autor do primeiro golo portista, em estreia a sénior com apenas 17 anos.

Atualmente com 25 anos, o internacional português recordou esse jogo com especial carinho, considerando ter cumprido o sonho de "qualquer miúdo que é adepto do FC Porto".

"Tive arrepios. Qualquer miúdo que é adepto do FC Porto e joga futebol sonha jogar no Estádio do Dragão. Tive essa possibilidade. Não era habitual as grandes equipas em Portugal colocarem a jogar jovens jogadores da sua formação. Aquele é um dos dias que nunca irei esquecer para o resto da minha vida. Toda a minha família é adepta do FC Porto. Sentir a emoção deles... Depois penso que eu próprio estive tantas vezes na bancada antes disso. Fui apanha-bolas, atrás da baliza. É uma muito bonita história para contar", confessou o médio do Wolves.