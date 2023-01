Rúben Neves continua a dividir Barcelona: eis o ponto de situação

Se por um lado o presidente Joan Laporta acredita que o médio português é a melhor escolha para a sucessão de Busquets, o treinador e a restante direção consideram que contratar Martín Zubimendi ou renovar com o veterano espanhol são o melhor caminho a seguir.

Nos últimos meses, a Imprensa espanhola tem associado Rúben Neves como um alvo do Barcelona para o próximo verão, tendo em conta que o contrato de Sergio Busquets termina no final da temporada e a sua continuidade é improvável, devido a ser um dos jogadores mais bem pagos do plantel.

Ora, esta sexta-feira, o jornal Marca fez um ponto de situação sobre o tema, explicando que o internacional português do Wolverhampton continua a causar discórdia no seio blaugrana.

Se por um lado o presidente Joan Laporta acredita que Neves é a opção ideal para o Barcelona, também por causa da boa relação que mantém com Jorge Mendes, que agencia o jogador, a restante direção do clube é da opinião que o ex-FC Porto não iria encaixar no sistema tático de Xavi, que tem alinhado em 4-3-3.

Já o treinador entende que Martín Zubimendi é o substituto perfeito para Busquets, mas o médio da Real Sociedad renovou recentemente o seu contrato até 2027 e tem uma cláusula de rescisão fixada em 60 milhões de euros, valores proibitivos para os catalães.

Assim sendo, o técnico estará disposto a tentar convencer Busquets a renovar por mais uma temporada, ainda que para isso seja necessário que aceite reduzir significativamente o seu salário, que atualmente é superior a 20 milhões de euros por época.

Rúben Neves está vinculado ao Wolverhampton até 2025 e, na presente temporada, soma quatro golos em 20 partidas disputadas.