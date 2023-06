Internacional português mudou-se para o Al Hilal, da Arábia Saudita. Veja o vídeo da despedida dos Wolves.

Rúben Neves foi esta sexta-feira oficializado como reforço do Al Hilal e o Wolverhampton publicou um vídeo em que o médio internacional português se despede do clube e dos adeptos. Em lágrimas, o jogador formado no FC Porto fala em momentos inesquecíveis e diz que continuará a ser um "lobo" [mascote do emblema inglês].

"Um enorme obrigado a cada pessoa com quem tive a oportunidade de trabalhar. Cada momento foi inesquecível. A todos os jogadores que fizeram parte do clube nos últimos seis anos, vocês serão amigos para a vida. A forma como protegemos a alcateia foi realmente incrível. (...) Não tenho palavras para descrever o nosso balneário. Um espírito de grupo que nunca tinha vivido e depois tornar-me capitão no último ano deixou-me muito orgulhoso. Não consigo agradecer-me o suficiente pela forma como me receberam, como me trataram a mim e principalmente pela forma como adotaram a minha família como se fosse vossa. A forma como apoiaram a equipa foi irreal. (...) Espero que possamos manter esta conexão. Saio como jogador, mas serei sempre um lobo", referiu.

Rúben Neves fez 253 jogos em seis épocas.