Rúben Neves aponta o dedo: "Não vi o Arsenal a celebrar assim nos últimos dez anos..."

Rúben Neves cumpre a quinta época no Wolverhampton

Declarações do médio português do Wolverhampton após a derrota caseira com o Arsenal, 0-1, em jogo referente à 24ª jornada da Premier League.

O Wolverhampton perdeu esta quinta-feira, em casa, frente ao Arsenal, 0-1, em jogo da 24.ª jornada da Premier League. Após a partida, o médio fez questão de apontar o dedo aos festejos dos "gunners".

"Vimos a forma como eles celebraram a vitória e isso demonstra o nível em que estamos", começou por dizer o internacional português aos microfones da BBC.

"Não vi o Arsenal a celebrar assim nos últimos dez anos. Parece que ganharam o campeonato", concluiu Neves.