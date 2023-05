Rúben Neves admite poder sair dos Wolves, mas não há negócio fechado

Imprensa espanhola falou em possível troca com o Barcelona: o médio português e 30 milhões de euros pelo passe de Ansu Fati. No entanto, sabe O JOGO, os Wolves não estão a tentar contratar o jovem extremo.

Rúben Neves tem sido figura central de um rumor lançado pelo diário catalão "Sport", que inclui o médio num eventual negócio entre Wolverhampton e Barcelona. Em cima da mesa estaria a mudança do internacional português para Camp Nou e o pagamento de 30 milhões de euros adicionais para que, em sentido inverso, Ansu Fati rumasse ao clube da Premier League.

O "Sport", aliás, adiantou mesmo este sábado que o Barça estaria inclinado a dar o "sim" à concretização da operação. No entanto, ao que O JOGO apurou, os Wolves não estão a tentar contratar o jovem internacional espanhol, pelo que a "troca" falada não está, nesta altura, em equação.

Ainda assim, o Wolverhampton não fecha a porta à eventual saída de Rúben Neves do clube no mercado de verão. O médio, formado no FC Porto, termina contrato em 2024 e o Barça é um destino possível, mas apenas mediante o pagamento de uma verba que satisfaça a Direção dos "lobos".

Este sábado, após a vitória sobre o Aston Villa (1-0), Rúben - chegou aos 250 jogos pelos Wolves - falou sobre a possibilidade de deixar o clube ao cabo de seis temporadas, garantindo que estará sempre a torcer pelo emblema que, em 2017, lhe abriu as portas de Inglaterra.

"Este clube deu-me tudo. Independentemente do que acontecer, estarei sempre com o Wolverhampton. Acho que criámos uma relação especial ao longo destes anos todos. Não é segredo: estive quase a sair na última época. Se sair, nunca se sabe, será difícil tomar a decisão, mas, como já disse antes, é futebol. A nossa carreira é curta, há que olhar por nós e pelos nossos objetivos. Mas serei sempre feliz aqui. Se sair, serei o fã número um dos Wolves, não escondo isso. Sinto-me em casa, mas nunca se sabe o que vai acontecer", vincou, em declarações aos jornalistas. "Estava tão focado no resultado de que é difícil pensar no futuro. Não sei o que vai acontecer, mas, seja o que for, o clube estará sempre no meu coração. Quem sabe... Mesmo que vá, pode acontecer voltar" admitiu.

Recorde-se que o Wolverhampton venceu o Aston Villa por 1-0, com um golo do também português Toti Gomes. A assistência foi de Rúben Neves.