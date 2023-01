Rúben Neves abre disputa entre Xavi e Laporta

Segundo o AS, Xavi só quer Illarramendi para o lugar de Busquets e está farto de aceitar imposições de Laporta

O interesse do Barcelona em Rúben Neves está a agravar as diferenças entre o presidente, Joan Laporta, e o treinador, Xavi, na construção do plantel.

Segundo escreve o AS, o médio português é o preferido de Laporta para a sucessão a Busquets, numa jogada que incluiu a renovação de Balde. "É um grande jogador", disse Laporta sobre Neves na semana passada.

No entanto, Xavi quer apenas Illarramendi, da Real Sociedad, para o lugar do capitão. Xavi entende que Rúben Neves não é um jogador posicional, que é o perfil que deseja se sair Busquets. A opção pelo basco, será, contudo, mais dispendiosa para o Barcelona, uma questão com peso para uma decisão final.

O técnico dos catalães estará a ficar farto das imposições de Laporta, como por exemplo do afastamento de Dembélé no início da época, por não querer renovar, ou da tentativa de venda de Frenkie de Jong. O caso da sucessão de Busquets pode agravar a relação entre as duas partes e esticar a corda.