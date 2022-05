Rúben Neves abre a porta de saída do Wolverhampton: "Todos temos sonhos"

Médio vai entrar no último ano de contrato com o Wolverhampton.

Prestes a entrar no último ano de contrato com o Wolverhampton, Rúben Neves abriu a porta de saída do emblema que representa desde 2017.

"As nossas carreiras são curtas e temos de aproveitar as chances que surgem. Todos temos sonhos e temos de vivê-los nesse pequeno espaço de tempo. Vamos ver o que acontece. Não posso dizer muito", disse o médio, em entrevista ao "The Athletic".

O internacional português de 25 anos protagonizou uma temporada de bom nível, com quatro golos marcados em 36 jogos pela equipa orientada por Bruno Lage.