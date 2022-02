Rúben Neves: a marca nos Wolves e a saída do FC Porto: "Precisava de mudar..."

Médio de 24 anos abordou, em entrevista, o facto de ter chegado às duas dezenas de partidas pelo emblema inglês e recordou a altura em que pretendeu sair da Invicta em 2018

Em meados da quinta época ao serviço dos Wolves (Premier League), Rúben Neves atingiu os 200 jogos em defesa dos "lobos". Em entrevista aos canais do clube, o médio português expressou orgulho pela marca e confessou ter vivenciado um choque de realidades aquando da saída do FC Porto e o ingresso no clube inglês.

"Estou muito orgulhoso. Nunca pensei que alcançaria este número. Quando cheguei, era um pouco diferente do que estava habituado no FC Porto", principiou Rúben Neves, cuja sensação de ter tomado a decisão certa surgiu rapidamente.

"Depois da primeira temporada, tive a certeza de que seria muito feliz aqui [em Wolverhampton", continou o português, contratado pelo Wolves antes de 17/18, ao FC Porto, clube onde se formou e do qual pretendeu sair por falta de utilização.

"Não foi fácil naquele momento", salienta Rúben Neves, antes de prosseguir com a explicação. "Jogava no FC Porto e na Liga dos Campeões, mas olhei para a minha carreira. Não era titular e não estava a jogar muito para poder melhorar. A melhor maneira de melhorar é jogar. Como não estava a jogar muito no FC Porto, precisei de mudar e procurar outra coisa", contextualizou Rúben Neves.

Tomada a decisão de mudar de ares, e disponível no mercado para ser transferido, o médio, então com 19 anos, ficou surpreendido com o interesse demonstrado pelo Wolves, à época no segundo escalão inglês, mas pouco hesitou em dizer-lhe sim.

"Lembro-me que estava com a minha esposa quando soube que me queriam. Foi surpreendente mas, após cinco minutos a pensar, quis vir porque pensei que era uma grande chance para melhorar como jogador e, felizmente, estava certo", considerou o futebolista, que denotou rápida evolução, tal como desejava.

"Melhorei muito. Naquela primeira temporada, melhorei muito como jogador do Championship [segundo escalão inglês, foi uma decisão muito boa para mim e para a minha família, estamos muito felizes", sublinhou Rúben Neves.

Há mais de quatro anos em Wolverhampton, com momentos díspares vividos, o médio selecionou a promoção do clube à Premier League como o auge e, dada a ligação prolongada, prometeu ficar adepto quando enveredar por outro desafio. Depois de pendurar as botas, vai ocupar um lugar na bancada no Molineux.

"Tive alguns momentos difíceis, principalmente na última temporada. Não estava ao meu nível, mas eles [adepots] estiveram sempre lá para me ajudar a voltar ao nível que eu queria. Foi muito bom. Sei que um dia, quando deixar o clube, vou ser mais um adepto. Quero vir assistir jogos quando estiver retirado", desejou o médio.

Rúben Neves, em mais de quatro temporadas, participou em 200 jogos, o último dos quais contra o Tottenham, no passado fim de semana, e marcou 22 golos, além de ter servido os colegas para a finalização bem sucedida em 11 ocasiões.