Rúben Dias vai falhar dois dos duelos mais importantes do Manchester City

O central internacional português encontra-se lesionado e vai necessitar de, pelo menos, mais duas semanas para recuperar.

Rúben Dias, defesa de 24 anos do Manchester City, não vai poder ajudar os "citizens" no encontro da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, frente ao Atlético de Madrid no Etihad Stadium (jogo agendado para 5 de abril), bem como na partida diante do Liverpool, no mesmo palco, onde poderá estar em disputa a liderança da Premier League (no dia 10).

Pep Guardiola, técnico do City, confirmou a ausência do jogador: "Não sei quanto tempo falta para ele voltar, o médico informou-nos que a recuperação demoraria entre quatro e seis semanas. O Rúben lesionou-se a 1 de março, portanto, precisará de mais duas semanas", revelou.

Contratado ao Benfica em setembro de 2020, Rúben Dias tem sido uma peça imprescindível no setor mais recuado do Manchester City, somando, no total, 84 jogos, três golos e quatro assistências.