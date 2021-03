"Rúben Dias teve maior impacto na defesa do City do que o Van Dijk no Liverpool"

Antigo internacional galês elege o central português como melhor jogador da época. Cancelo e Bruno entram no seu onze.

Convidado pelo "The Mirror" a eleger o melhor jogador da época na Premier League, o antigo internacional galês Robbie Savage escolheu o português Rúben Dias. "É uma das três melhores contratações da história do City. Com ele em campo, a equipa só sofreu 18 golos em 38 jogos, para além de ter revitalizado o Stones. Teve maior impacto na defesa do City do que o Van Dijk no Liverpool", afirmou o antigo jogador do Manchester United, agora com 46 anos.

Mas Savage escolheu ainda mais dez jogadores para o que considera melhor onze da época na Premier. E há mais dois portugueses, Bruno Fernandes e João Cancelo. Eis o onze de Savage: Ederson; João Cancelo, Rúben Dias, Stones e Shaw; Gundogan, Tielemens e Bruno Fernandes; Foden, Grealish e Harry Kane. Sobre Fernandes, sintetiza o galês: "Quando a química da equipa funciona ele está no centro de tudo." Já em relação a Cancelo, considera: "Uma revelação na direita ou no meio-campo. 65 milhões bem gastos."



